Evlilik Hakkında Her Şey Azra Kimdir? Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında?

Ekranların izlenen dizisinde neler oluyor hangi oyuncular dizide başrol oynuyor dizi oyuncuları kimler? Dizinin konusu nedir hangi konular dizide işlenmektedir? Dizi çekimleri nerede yapılmaktadır? Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Evlilik Hakkında Her Şey’in Azra’sı kimdir nereli kaç yaşındadır?

Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Evlilik Hakkında Her Şey’in Azra’sı…

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ekranlara geri dönen Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 doğumlu. Yaprak Dökümü dizisi ile hafızalara kazınan ve birçok ünlü yapımda rol alan Gökçe Bahadır, en son Ufak Tefek Cinayetler’de Oya karakterine hayat vermişti.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan “JoJo” adlı çocuk programını sundu. “Yaprak Dökümü” dizisinde “Leyla” karakterini canlandırmıştır. “Kayıp Şehir” dizisinde başrol oyuncusudur.

Gökçe Bahadır’ın hobileri arasında dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak, Film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.

Gökçe Bahadır, oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Gökçe Bahadır, Engin Öztürk, Onur Saylak ve Selen Öztürk birlikte rol aldı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterine hayat verdi.

GÖKÇE BAHADIR’IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Oya)(TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Bahar) (TV Dizisi)

2017 – Aşk Uykusu (Yonca) (Sinema filmi)

2015 – Hatırla Gönül (Gönül) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Neriman) (Sinema filmi)

2013 – Aramızda Kalsın (Yadigar Yıldız) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Aysel) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Sinema filmi)

2011 – Sensiz Olmaz (Begüm) (TV Dizisi)

2006-2010 – Yaprak Dökümü (Leyla) (TV Dizisi)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Kadife) (Sinema filmi)

2004 – Yol Palas Cinayeti

2004 – Hayat Bilgisi (Törpü Yeliz) (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)