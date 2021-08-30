Eşref Akça kimidr?

Eşref Akça kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1991 yılında Ankara'da doğdu ilk ve orta öğrenimini Mamak'ta tamamladı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak 2,5 yıl görev yaptı.2017 yılında 105. dönem Amasya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisay etti.



2 aylık Valilik stajının ardından Samsun/ Tekkeköy, Ardahan/ Göle ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Isparta Senirkent İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.Yurtdışı stajı için gönderildiği İngiltere'de 8 ay süreyle Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitim aldı ve çeşitli kurumlarda incelemelerde bulundu 27.10.2019 tarihinde ilçemizdeki görevine başlayan Kaymakam Eşref Akça öğretmen Zeynep Akça Hanımefendi ile evlidir.