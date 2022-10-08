Esra Erol'da Şerafettin Amca kimdir?

Ekranların en sevilen programı hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Farklı sorunlara çare bulunmaya çalışılan programın yeni konuklarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Şerafettin amca kimdir? Konusu nedir?

ESRA EROL ŞERAFETTİN AMCA KİMDİR?

70 yaşındaki Şerafettin amca kendinden yaşça küçük bir kadınla evlenir. Evlilikleri kötü geçer. Şerafettin amca pişman olur boşanmak ister, fakat karısı Melek asla boşanmak istemez.

Esra Erol'dan yardım isteyen yaşlı adam Melek'in neden boşanmak istemediğini bulmaya çalışıyor. Bakalım Şerafettin amcanın konusunda nasıl bir gelişme olacak?