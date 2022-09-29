Esra Erol'da Fatma Kimdir?

Hafta içi her gün başlayan Esra Erol'da programı devam ediyor. Farklı farklı konuların işlendiği programın yeni konukları ve sorunları merak ediliyor.

ESRA EROL'DA

FATMA KİMDİR?

Geçen sene programa katılan Fatma'nın ailesi psikolojik olarak rahatsız olduğunu iddia ediyor.

Fatma kendinden yaşça çok büyük biri tarafından evlenme vaadiyle kandırıldı. Aynı evde yaşamaya başladılar fakat Fatma yaşadığı evde işkence gördü, saçları istemediği halde kesildi ve sosyal medyada bir çok işkenceye maruz kaldığı görüntüler paylaşıldı.

Fatma'nın konusu çözüme kavuşturulamadı. Tekrar konusu işleniyor.