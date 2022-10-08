Esra Erol'da Cemile kimdir?
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan programda hangi yeni konular işlendiği ve konuklarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Cemile kimdir? Konusu nedir?
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan programda hangi yeni konular işlendiği ve konuklarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Cemile kimdir? Konusu nedir?
ESRA EROL'DA CEMİLE KİMDİR?
20 yaşındaki Cemile'nin annesi başka bir adamla kaçmış. Çocuklarını ortada bırakan kadın Cemile ile yüzleşiyor. Bakalım Cemile annesi ile arasındaki sorunu çözebilecek mi?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|8
|14
|2. Keçiörengücü
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Boluspor
|7
|14
|5. Pendikspor
|7
|12
|6. Sakaryaspor
|8
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4