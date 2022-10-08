Esra Erol'da Cemile kimdir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan programda hangi yeni konular işlendiği ve konuklarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Cemile kimdir? Konusu nedir?

ESRA EROL'DA CEMİLE KİMDİR?

20 yaşındaki Cemile'nin annesi başka bir adamla kaçmış. Çocuklarını ortada bırakan kadın Cemile ile yüzleşiyor. Bakalım Cemile annesi ile arasındaki sorunu çözebilecek mi?