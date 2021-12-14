Esra Erol Şengül Hanım kimdir? Şengül Hanım'ın konusu nedir?

Esra Erol programı farklı hayat hikayeleriyle hafta içi hergün ekranlarda . Peki bu hafta hangi konular işlenecek geçen haftaki konular çözüm buldu mu?

Şengül Hanım Olayı Nedir?

Şengül hanım eşinin onu bırakıp terk edip gittiğini söylüyor.

Eşine seslenen Şengül hanım Esra Erol'dan destek bekliyor.

Şengül hanımın eşi sesini duyacak mı?