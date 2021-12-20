Esra Erol Önder bey kimdir? Nişanlısı kaçan Önder bey ne yapacak?

Esra Erol programı her gün yayınlanmakta farklı yaşam hikayelerinin yer verildiği programda yer alan programda hangi konuların işlendiği merak ediliyor. Bu haftada farklı problemlere çözüm bulmaya çalışan Esra Erol bu hafta nelere değinecek?

Önder Bey nişanlısının düğüne iki gün kala kaçtığını söyledi. Herkes donup kaldı Peki Önder beyin eşi nereye gitti, neden kaçtı kimlik ve hiçbirşeyini yanına almayan 21 yaşındaki kadının nerede olduğu bilinmiyor.

Acılı baba stüdyoda perişan halde kızını arıyor nişanlısıda çaresiz kalmış şimdi herkes kızın bulunması için seferber oldu.