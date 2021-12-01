Esra Erol Mevlüt bey olayı nedir? Mevlüt bey kaç yaşında nereli?

Esra Erol programı her gün yayınlanmakta farklı yaşam hikayelerinin yer verildiği programda yer alan programda hangi konuların işlendiği merak ediliyor. Bu haftada farklı problemlere çözüm bulmaya çalışan Esra Erol bu hafta nelere değinecek?

ESRA EROL MEVLÜT OLAYI NEDİR?

Esra Erol'a başvuru yapan Mevlüt eşiyle arasını düzeltecek mi? Mağdur adam eşi tarafından kandırıldığını söyledi, boşanmak istediğini fakat eşinin boşanmadığını söyleyip yardım istiyor. Çocuklarıda ortada kalmış eşi bakmıyor.

Eşinin neden kaçmaya çalıştığıda merak ediliyor..