Esra Erol Meral kimdir? Meral Hanım'ın konusu nedir?
Esra Erol programı hafta içi hergün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Peki bu haftaki konular neler? Hangi konular çözümsüz kalacak? Hangi konuların çözümü bulunacak?
Esra Erol programı hafta içi hergün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Peki bu haftaki konular neler? Hangi konular çözümsüz kalacak? Hangi konuların çözümü bulunacak?
Meliha Olayı Nedir?
Meliha genç bir anne küçük yaşlarda bir bebeği var eşi bebeğini annesine göstermiyor. Meliha Esra Erol programına katılmakta çareyi buldu.
Meliha'nın kocası Meliha'nın sesine cevap verecek mi? Şimdi herkes bunun cevabını bekliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|17
|39
|2. Hekimoğlu Trabzon
|17
|37
|3. Sivas Belediyespor
|17
|31
|4. Afjet Afyonspor
|17
|31
|5. Çorum FK
|17
|31
|6. Bodrumspor
|17
|30
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|17
|30
|8. Ankaraspor
|17
|29
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|17
|26
|11. İnegölspor
|17
|24
|12. Serik Belediyespor
|17
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|17
|19
|16. Sarıyer
|17
|15
|17. Adıyaman FK
|17
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|17
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|17
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|15
|31
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|16
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|15
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10