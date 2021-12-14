Esra Erol Meral kimdir? Meral Hanım'ın konusu nedir?

Esra Erol programı hafta içi hergün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Peki bu haftaki konular neler? Hangi konular çözümsüz kalacak? Hangi konuların çözümü bulunacak?

Meliha Olayı Nedir?

Meliha genç bir anne küçük yaşlarda bir bebeği var eşi bebeğini annesine göstermiyor. Meliha Esra Erol programına katılmakta çareyi buldu.

Meliha'nın kocası Meliha'nın sesine cevap verecek mi? Şimdi herkes bunun cevabını bekliyor.