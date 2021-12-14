Esra Erol Lütfiye Hanım kimdir? Lütfiye Hanım'ın konusu nedir?

Esra Erol programı tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı farklı hayatları ele alan programda bu hafta hangi olaylar konuşulacak? Hangi konulara çözüm bulunacak? Çözümsüz kalan konular hangileri?

Lütfiye Hanım Olayı Nedir?

Lütfiye Hanım 25 yıldır kocasını arıyor.

Kocasından hiç haber alamayan eş çareyi Esra Erol programına katılmakta buldu.

Lütfiye Hanım kocasını bulabilecek mi? Şimdi herkes bunu merak ediyor.