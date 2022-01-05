Esra Erol Havvanur kimdir?

Esra Erol programı her gün yayınlanmakta farklı yaşam hikayelerinin yer verildiği programda yer alan programda hangi konuların işlendiği merak ediliyor. Bu haftada farklı problemlere çözüm bulmaya çalışan Esra Erol bu hafta nelere değinecek?

Havvanur çocuğuna hasret kalmış. Oğluna kavuşmak için Esra Erol programına katılan Havvanur'un çaresi bulunacak mı?