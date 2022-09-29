Esra Erol Hatice Kimdir?

Esra Erol programı tüm heyecanıyla hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Farklı farklı sorunlara çare bulmaya çalışan Esra Erol ve ekibine yeni katılan konular ve konuklar merak ediliyor.

ESRA EROL'DE

HATİCE KİMDİR? KONUSU NEDİR?

42 yaşındaki Hatice kocasından dolayı programa katıldı. Talihsiz kadın çaresiz. Ailesindeki problemlere çözüm bulamayan Hatice çare bulunmasını istiyor. Bakalım Esra Erol çaresiz kadının derdine derman bulabilecek mi? Sorunlar çözülecek mi?