Esra Erol Hakkı bey kimdir?

Esra Erol programı her gün yayınlanmakta farklı yaşam hikayelerinin yer verildiği programda yer alan programda hangi konuların işlendiği merak ediliyor. Bu haftada farklı problemlere çözüm bulmaya çalışan Esra Erol bu hafta nelere değinecek?

Hakkı bey yıllar sonra kardeşini bulmak için programa katıldı. Evlatlık verilen kardeşi Hakkı beyin sesini duyacak mı? Hakkı beyin kardeşi nerede?