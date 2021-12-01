Esra Erol Fatma kimdir?

Büyük bir heyecanla takip edilen program her gün daha olaylı heyecanlı geçiyor peki Merve kim ne oldu Merve'nin konusu nedir? Merve'ye ne oldu Merve ne yapacak? Merve hangi sorunları yaşadı? Merve'nin çocuğu var mı?

Esra Erol’da büyük yüzleşme! Fatma annesiyle karşı karşıya geldi: “istemiyorum…”

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Fatma canlı yayında karşı karşıya geldi. Programa telefonla katılan Fatma, psikolojik rahatsızlığının olduğunu söyledi Fatma annesini affedecek mi?