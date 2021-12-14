Esra Erol Dönay hanım kimdir? Dönay hanımın konusu nedir?

Esra Erol programı tüm hızıyla devam ediyor. Farklı farklı hayat hikayeleriyle ekranlara gelen programın bu haftaki konukları kimler olacak? Esra Erol programında bu hafta hangi konulara çözüm bulunacak hangi konular çözümsüz kalacak?

Dönay Hanım Olayı?

Dönay hanım eşiyle arasının bozuk olduğunu iddia ediyor. Peki eşi programa katılacak mı? Çiftin arasında ne geçti?

Dönay Hanım derdine derman bulması için Esra Erol'dan yardım istiyor. Esra Erol Dönay hanımın derdine derman bulacak mı? Herkes merakla bekliyor.