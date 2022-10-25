Esra Erol'da Pınar kimdir, konusu nedir?
Hafta içi ATV ekranlarında yayınlanan programın yeni konukları ve konuları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Pınar kimdir, konusu nedir?
Hafta içi ATV ekranlarında yayınlanan programın yeni konukları ve konuları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Pınar kimdir, konusu nedir?
Esra Erol'da Pınar Kimdir, Konusu Nedir?
Eşiyle şiddetli geçimsiz yaşayan Pınar 32 yaşında. Boşanma davası açtığı eşi oğlunu kaçırdı.
Çaresiz anne tek çözüm olarak Esra Erol programına katılıyor. Bakalım Pınar çocuğuna kavuşabilecek mi?
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|20
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|11
|19
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|11
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|10
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|11
|13
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|10
|12
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|11
|10
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|10
|10
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|10
|8
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|10
|8
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|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
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|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9