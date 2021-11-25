Esra Erol'da Öykü kimdir? Soyadı ne, kaç yaşında, Instagram hesabı

Esra Erol programı her gün yayınlanmakta farklı yaşam hikayelerinin yer verildiği programda yer alan Öykü'nün kim olduğu merak ediliyor. Peki Öykü kimdir kaç yaşındadır nereli?

Esra Erol'da Öykü kimdir?

Öykü'nün soyadı Ergün'dür. 7 Ocak 1999 doğumludur. 20 yaşında. Büyükçekmece Sağlık Meslek Lisesi'nde hemşirelik, Altınbaş Üniversitesi'nde de Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği bölümlerini bitirdi. Tek çocuk. Annesiyle birlikte yaşıyor. Aslen Karslı. Oğlak burcu ve Fenerbahçeli.

Esra Erol'da Öykü Instagram hesabı

Esra Erol'un sunduğu programda güzelliği ile dikkat çeken Öykü Ergün'ün kendisine ait bir hesabı bulunmaktadır. @oykubella profilinden kendisine ulaşabilirsiniz. Paylaştığı fotoğraflarla yüzlerce etkileşim almaktadır. 1819 kişi takip ederken listesinde 512 hesap bulunmaktadır. Genelde tek olduğu fotoğrafları takipçilerine sunmaktadır. Bunların haricinde sadece bir kez Esra Erol ile olan bir karesini paylaşmıştır.