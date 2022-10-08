Esra Erol'da Nurcan kimdir?

ATV ekranlarının en sevilen programı Esra Erol'da farklı konulara çözüm bulmaya devam ediyor. Farklı konukları ağırlayan programın bu haftaki konuklarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki konuklardan Nurcan kimdir? Konusu nedir?

ESRA EROL'DA NURCAN KİMDİR?

5 çocuğunu terk edip başka bir adama giden Nurcan'ın çocukları annelerine öfkeli. Esra Erol'da programına sığınan çaresiz çocuklar annelerine çok öfkeli. Bakalım Esra Erol ve ekibi parçalanan aileye nasıl bir çözüm bulacak?