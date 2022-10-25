Esra Erol'da Nazan kimdir, konusu nedir?

ATV ekranlarının en çok izlenen programında çözülemeyen konulara çare bulunmaya çalışılıyor. Programa yeni katılan konukların kim oldukları da merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Nazan kimdir, konusu nedir?

Esra Erol Nazan Kimdir, Konusu Nedir?

34 yaşındaki Nazan evden kaçmış, herşeyi geride bırakıp evini terk eden Nazan pişman. Eşiyle sorunları olan Nazan Esra Erol ve ekibinden yardım istiyor. Bakalım Esra Erol bu aileye nasıl bir çare bulacak. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü Nazan'da.