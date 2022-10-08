Esra Erol'da Melek kimdir?
ATV ekranlarının en çok izlenen programı hafta içi her gün ekranlarda. Programda farklı konular işleniyor. Peki programın konuklarından Melek kimdir? Konusu nedir?
ATV ekranlarının en çok izlenen programı hafta içi her gün ekranlarda. Programda farklı konular işleniyor. Peki programın konuklarından Melek kimdir? Konusu nedir?
ESRA EROL'DA MELEK KİMDİR?
70 yaşındaki Şerafettin amca ile evlenen Melek, Şerafettin amcanın boşanmak istemesine rağmen boşanmak istemiyor.
32 yaşındaki Melek'in neden boşanmak istemedğini kimse çözemedi.
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|7
|9
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|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
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|12
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|10
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|8
|10
|12. Leeds United
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|9
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|8
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|8
|7
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|7
|6
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|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
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|8
|4