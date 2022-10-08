Esra Erol'da Mehmet Ali kimdir?

Her hafta ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan program da farklı konulara çözümler bulunuyor. Farklı konuları ve konukları olan programın bu hafta ki konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Mehmet Ali kimdir? Konusu nedir?

Kim Kimdir? 08.10.2022, 10:30 08.10.2022, 10:41
Esra Erol'da Mehmet Ali kimdir?

Her hafta ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan program da farklı konulara çözümler bulunuyor. Farklı konuları ve konukları olan programın bu hafta ki konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Mehmet Ali kimdir? Konusu nedir?

ESRA EROL'DA MEHMET ALİ KİMDİR?

Mehmet Ali eşinin akrabası olduğunu iddia ettiği bir kişi tarafından aldatıldığını iddia ediyor. Ekranlarda eşine seslenen Mehmet Ali Esra Erol ve ekibinden yardım istiyor.

Bakalım Esra Erol ve ekibi bu konuya nasıl bir çözüm bulacak? Şimdi gözler Mehmet Ali'nin konusunda.

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2. Başakşehir 7 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Kasımpaşa 8 12
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
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1. Bodrumspor 8 14
2. Keçiörengücü 8 14
3. Eyüpspor 7 14
4. Boluspor 7 14
5. Pendikspor 7 12
6. Sakaryaspor 8 12
7. Bandırmaspor 7 12
8. Manisa FK 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Adanaspor 8 8
13. Göztepe 7 8
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4