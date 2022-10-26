Esra Erol'da Ece kimdir, konusu nedir?

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı yeni sezonda da reytinglerde yerini almayı başardı. Programda yeni konular işleniyor. Çaresiz konulara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Peki konulardan olan Ece'nin konusu nedir, Ece kimdir?

ESRA EROL'DA ECE KİMDİR, KONUSU NEDİR?

Ece eşinin onu başkasıyla aldattığını iddia ediyor. Ekranlardan eşine seslenen genç kadın çareyi sadece Esra Erol'da programına katılmak gördü. Ece'ye Esra Erol ve ekibide çareler bulmaya çalışıyor.