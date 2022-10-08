Esra Erol'da Cemal-Şehnaz kimdir?

ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan programın yeni konuları ve konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Cemile-Şehnaz çiftinin sorunu nedir?

Kim Kimdir? 08.10.2022, 10:48
Esra Erol'da Cemal-Şehnaz kimdir?

ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan programın yeni konuları ve konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Cemal-Şehnaz çiftinin sorunu nedir?

ESRA EROL'DA CEMAL-ŞEHNAZ

Cemal-Şehnaz çiftinin konusu, Yunus Emre adında zihinsel engelli oğullarının evlenme vaadiyle 34 yaşındaki bir kadın tarafından kandırılıp alıkonulması. Aile oğullarının alıkonulduğunu iddia ediyor. Bakalım Esra Erol bu konuya nasıl bir çözüm bulacak? Şimdi gözler çaresiz çiftte.

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