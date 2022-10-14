Esra Erol Ayça kimdir?

Esra Erol programı hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Peki yeni konukları ağırlayan programın konuklarından Ayça kimdir?

ESRA EROL AYÇA KİMDİR?

Ayça eski eşinden şiddet gördüğünü iddia ediyor. Esra Erol'dan yardım isteyen Ayça'nın sorunu çözülecek mi? Herkes bunun cevabını merak ediyor.