Eren Arslan Biyografisi...

Eren Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1976 yılında Artvin'in Şavşat ilçesinde doğdu. İlkokulu birincilikle, ortaokulu iftiharla, liseyi birincilikle bitirdikten sonra girdiği Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1998 yılında birincilikle mezun oldu.

Kaymakamlık mesleğine Artvin Kaymakam Adayı olarak intisap etti. İlk stajının ardından Hopa'da Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Mülkiye teftiş stajının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nca düzenlenen Kamu Diploması Kursunu takip etti. 4 Haziran-28 Eylül tarihleri arasında ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu'nca düzenlenen dil kursunu tamamladı.

Altı ay Adana, Aladağ'da, yedi ay Eskişehir, Mihalgazi'de Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 11 Kasım 2002 tarihinden itibaren dokuz ay süreyle İngiltere Leicester Üniversitesi'nde eğitim gördü. Konya-Yunak Kaymakam vekili olarak görev yaptı. 88. dönem Kaymakamlık kursunu ikinci olarak bitirerek Bilecik, Pazaryeri İlçesi'nde 17 Mart 2004 tarihinde görevine başladı. 25 Ekim 2005 tarihinde Olur ilçesine atandı. 29 Eylül 2007 tarihinde Kilis Vali Yardımcılığı'na atandı. Dört yıl Kilis Vali Yardımcılığı, bir yıl Karabük Eskipazar Kaymakamlığı yaptı. 6 Ağustos 2012 tarihinde Of Kaymakamlığına atandı.



Halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4.sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olup; tez yazım aşamasındadır.

İngilizce bilen Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.