Ercan Kayabaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Özgeçmiş



1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaymakam Ercan KAYABAŞI, ilköğretim ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sosyal Politika ve Tarih bölümlerinde yüksek lisans çalışmalarına devam etmekte olan Kaymakamımız İngiltere PortsMouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında çalışmalarda bulunmuştur.



Profesyonel hayata Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak başlayan KAYABAŞI, 2015 yılında Çankırı Kaymakam adayı unvanı ile Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etmiştir. Kırklareli' nin Vize ilçesinde Kaymakam vekilliği ve Niğde ili Altunhisar ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Kaymakamımız01.09.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 31.08.2018 tarihli ve 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kumlu Kaymakamı olarak atanmış ve 15.09.2018 tarihinde görevine başlamıştır.



Kaymakamımız Uzman Psikolog Nigar KAYABAŞI ile evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.