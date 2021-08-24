Enver Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Memur olarak kamu görevine başladı ve daha sonra sırasıyla, Maliye Bakanlığı M illi Emlak Genel Müdürlüğü’nde Denetmen, Başbakanlıkta Uzman Yardımcısı, Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Raportörü, olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak 2009 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Rize Fındıklı, Kırşehir Akçakent, Ardahan Posof'ta Kaymakam ve Türközü Sınır Mülki İdare Amiri olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığının 07.08.2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemiz Kaymakamlığına atanan Kaymakam Yılmaz 30.08.2019 tarihinde gelerek görevine başlamıştır. Evli ve bir kızı vardır.