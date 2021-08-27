Enis Aslantatar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1987 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Van da tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.



2014 yılı İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak 05.03.2015 tarihinde Van Kaymakam Adayı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine başladı.



Sırasıyla Van Valiliği il stajı,Van'ın İpekyolu ve Niğde'nin Bor İlçesinde Kaymakam Refikliği, Çatalpınar Kaymakam Vekili, Van Kaymakam Adaylığı ve Harmancık Kaymakamı ve Edirne İpsala Kaymakamı olarak görev yaptı.



13.07.2020 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İlçemize atanan Sayın Enis ASLANTATAR, Sema ASLANTATAR hanımefendi ile evli olup 1 kız , 1 erkek çocuk babasıdır.