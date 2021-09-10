Enes batur kim, Nasıl fenomen oldu, Kaç yaşında fenomen oldu?

Sosyal Medya'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Enes Batur 16 fenomen dava açtığı söylentisi var. Youtube ile fenomen olan Enes Batur kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Enes Batur Kimdir?

Enes Batur 9 Nisan 1998'de Antalyada doğdu. annesi Malatyalı babası ise Adanalı olduğuna değinmiştir. Kendini ise Adanalı olarak tanıtıyor.

Enes batur Antalya Bilim Üniversite Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış. Youtube de kariyerini geliştirince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesinde Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir.

Nisan ve Mayıs 2020'de Oyuncak adlı kanalında bir günde 8 milyon aboneye ulaşarak Türkiye'nin en çok aboneye sahip olduğuna dair haberler yayınladı. Ancak SocialBlade Enes Batur'un sıralamasını değiştirmedi ve Oyuncak Avı adlı kanalı sıfırladı

Enes Baturun Şarkıları

''Sen Yerinde Dur'' (Hayal mi? Gerçek mi? Orjinal Film Müzikleri) (2018)

''Gel Hadi Gel(feat. kaya Giray)'' Yönetmen Gökhan Çalbay(2018)

''Dolunay'' Yönetmen Enes Batur(2019

''Biliyom'' Yönetmen Silvyo Behmoaras(2020)

''Yüreğine İnan''(2020)

''Ayaz''Yönetmen Said Ateş(2021

Enes Batur Filmleri

kafalar Karışık(2018)

Enes Batur Hayal mi? Gerçek mi?(2018)

Enes Batur Gerçek Kahraman(2019)

Enes Batur Özel Hayatı

Enes Batur, 2017' den 2018'e kadar Başak Karahan ile sevgiliydi. 23 Mayız 2019 tarihinde Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı ancak instagram üzerinden yaptığı videolu açıklamada gerçekten evlenmediğini film reklamı için olduğunu söyledi daha sonra Ecenaz Üçer ile sevgili olduğu öğrenildi.