En Hamarat Benim Yağmur hanım kimdir?

Ekranların en sevilen yemek yarışma programı En Hamarat Benim hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yarışmaya her hafta farklı yarışmacılar katılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Yağmur hanım kimdir?

Kim Kimdir? 17.10.2022, 15:15 17.10.2022, 15:46
En Hamarat Benim Yağmur hanım kimdir?

Ekranların en sevilen yemek yarışma programı En Hamarat Benim hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yarışmaya her hafta farklı yarışmacılar katılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Yağmur hanım kimdir?

EN HAMARAT BENİM YAĞMUR HANIM KİMDİR?

34 yaşındaki Yağmur hanım yemek yapma konusunda çok yetenekli olduğunu iddia ediyor. Kendine oldukça güvenen yarışmacının menüsü ve kaç puan alacağı merakla bekleniyor. Bakalım Yağmur hanımın günü nasıl geçecek?

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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 17 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 10 19
4. Konyaspor 10 18
5. Trabzonspor 10 18
6. Fenerbahçe 8 17
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5