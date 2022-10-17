En Hamarat Benim Yağmur hanım kimdir?

Ekranların en sevilen yemek yarışma programı En Hamarat Benim hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yarışmaya her hafta farklı yarışmacılar katılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Yağmur hanım kimdir?

EN HAMARAT BENİM YAĞMUR HANIM KİMDİR?

34 yaşındaki Yağmur hanım yemek yapma konusunda çok yetenekli olduğunu iddia ediyor. Kendine oldukça güvenen yarışmacının menüsü ve kaç puan alacağı merakla bekleniyor. Bakalım Yağmur hanımın günü nasıl geçecek?