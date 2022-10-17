En Hamarat Benim Yadigar Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yemek programı en çok izlenen program olmaya devam ediyor. Peki yeni yarışmacılardan Yadigar hanım kimdir? Kaç yaşında?

EN HAMARAT BENİM

YADİGAR KİMDİR?

46 yaşındaki Yadigar hanımı yemek lezzetinde kendine güvenen Yadigar haftaya iddialı başladı. Yadigar'ın gününde nasıl başarı göstereceği merak ediliyor.