En Hamarat Benim Tuğçe hanım kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Kadir ile En Hamarat Benim bu haftada heyecanlı geçiyor. Zorlu görünen yarışmacılar haftanın ilk gününden hünerlerinden küçük tüyolar vermeye başladılar. Peki bu haftaki yarışmacıları kimler? Hangi yemekler yapılacak, yarışmacılardan kim büyük ödülün sahibi olacak?
Kadir ile En Hamarat Benim bu haftada heyecanlı geçiyor. Zorlu görünen yarışmacılar haftanın ilk gününden hünerlerinden küçük tüyolar vermeye başladılar. Peki bu haftaki yarışmacıları kimler? Hangi yemekler yapılacak, yarışmacılardan kim büyük ödülün sahibi olacak?
Kadir ile En Hamarat Benim Tuğçe Hanım kimdir?
Genç yarışmacı iddialı görünüyor. Kendi sırasında harika bir menü çıkartacağını söyleyen yarışmacı altınlarıda alacağından emin şekilde konuştu. Şimdi herkes Tuğçe hanımın sırasının gelmesini dört gözle bekliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Menemen Belediyespor
|22
|26
|13. Gençlerbirliği
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13