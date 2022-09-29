En Hamarat Benim Tuğba Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı En Hamarat Benim yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her hafta farklı evlere konuk olan Kadir Ezildi'nin bu haftaki yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor.

EN HAMARAT BENİM

TUĞBA HANIM KİMDİR?

Yarışmaya iddialı başlayan genç yarışmacı 26 yaşında kendine ve yemeklerine güvendiğini söyleyen hamarat yarışmacı büyük ödülü alacağını söylüyor.