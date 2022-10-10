En Hamarat Benim Sevil Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yemek programı en çok izlenen program olmaya devam ediyor. Peki yeni yarışmacılardan Sevil kimdir? Kaç yaşında?

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SEVİL KİMDİR?

26 yaşındaki Sevil hanımı yemek lezzetinde kendine güvenen Sevil haftaya iddialı başladı. Sevil'in gününde nasıl başarı göstereceği merak ediliyor.