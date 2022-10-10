En Hamarat Benim Sevil Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yemek programı en çok izlenen program olmaya devam ediyor. Peki yeni yarışmacılardan Sevil kimdir? Kaç yaşında?

Kim Kimdir? 10.10.2022, 15:30 10.10.2022, 15:39
En Hamarat Benim Sevil Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yemek programı en çok izlenen program olmaya devam ediyor. Peki yeni yarışmacılardan Sevil kimdir? Kaç yaşında?

EN HAMARAT BENİM 

SEVİL KİMDİR?

26 yaşındaki Sevil hanımı yemek lezzetinde kendine güvenen Sevil haftaya iddialı başladı. Sevil'in gününde nasıl başarı göstereceği merak ediliyor.

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