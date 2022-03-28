En Hamarat Benim Şaziye kimdir?
Kadir ile En Hamarat Benim bu haftada heyecanlı geçiyor. Zorlu görünen yarışmacılar haftanın ilk gününden hünerlerinden küçük tüyolar vermeye başladılar. Peki bu haftaki yarışmacıları kimler? Hangi yemekler yapılacak, yarışmacılardan kim büyük ödülün sahibi olacak?
Kadir ile En Hamarat Benim bu haftada heyecanlı geçiyor. Zorlu görünen yarışmacılar haftanın ilk gününden hünerlerinden küçük tüyolar vermeye başladılar. Peki bu haftaki yarışmacıları kimler? Hangi yemekler yapılacak, yarışmacılardan kim büyük ödülün sahibi olacak?
Kadir ile En Hamarat Benim Şaziye Hanım kimdir?
İlk hafta yarışmacılarından Şaziye hanım iddialı görünüyor. Kendi sırasında harika bir menü çıkartacağını söyleyen yarışmacı altınlarıda alacağından emin şekilde konuştu. Şimdi herkes Şaziye hanımın sırasının gelmesini dört gözle bekliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|31
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|31
|67
|3. Bodrumspor
|31
|60
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|31
|55
|5. Afjet Afyonspor
|31
|53
|6. Sivas Belediyespor
|31
|53
|7. Çorum FK
|31
|49
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|30
|49
|9. Somaspor
|30
|49
|10. İnegölspor
|31
|48
|11. Ankaraspor
|31
|44
|12. Etimesgut Belediyespor
|31
|36
|13. Diyarbekirspor
|31
|35
|14. Sarıyer
|31
|33
|15. Serik Belediyespor
|31
|33
|16. Adıyaman FK
|31
|32
|17. Turgutluspor
|31
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|31
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|31
|20
|20. Kahramanmaraşspor
|31
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17