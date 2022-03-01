En Hamarat Benim Razaman bey kimdir? kaç yaşında nereli?
Kadir ile En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu görünüyor. Hangi menüler yapılacak? Yeni yarışmacılar kimler olacak?
Kadir ile En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu görünüyor. Hangi menüler yapılacak? Yeni yarışmacılar kimler olacak?
En Hamarat Benim Ramazan bey kimdir?
Yeni yarışmacı dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Hamaratlığını konuşturan yarışmacı diğer yarışmacılardan daha iyi yapacağını her seferinde belirtti. Peki başarılı yarışmacı kendi gününde hangi menüyü terih edecek? Şimdi herkes bunların cevabını bekliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|27
|59
|2. 1461 Trabzon FK
|27
|55
|3. Bodrumspor
|27
|53
|4. Sivas Belediyespor
|27
|49
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|27
|49
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|27
|46
|7. Somaspor
|27
|45
|8. Afjet Afyonspor
|27
|44
|9. Çorum FK
|27
|44
|10. İnegölspor
|27
|38
|11. Ankaraspor
|27
|37
|12. Etimesgut Belediyespor
|27
|36
|13. Serik Belediyespor
|27
|31
|14. Diyarbekirspor
|27
|29
|15. Adıyaman FK
|27
|29
|16. Sarıyer
|27
|28
|17. Turgutluspor
|27
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|27
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|27
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Aston Villa
|25
|30
|13. Leicester City
|23
|27
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|24
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17