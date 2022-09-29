En Hamarat Benim Nuriye Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı yeni sezona hızlı başladı. Her hafta yeni yarışmacıların katıldığı programın bu haftaki yarışmacıları merak ediliyor.

EN HAMARAT BENİM

NURİYE HANIM KİMDİR?

Hamarat yarışmacı haftaya iddialı başladı. 40 yaşındaki Nuriye hanımın özgüvenli duruşu izleyilerinde dikkatini çekti. Bakalım Nuriye hanım nasıl bir performans sergileyecek?