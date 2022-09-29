En Hamarat Benim Nuriye Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı yeni sezona hızlı başladı. Her hafta yeni yarışmacıların katıldığı programın bu haftaki yarışmacıları merak ediliyor.

Kim Kimdir? 29.09.2022, 15:20
En Hamarat Benim Nuriye Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı yeni sezona hızlı başladı. Her hafta yeni yarışmacıların katıldığı programın bu haftaki yarışmacıları merak ediliyor.

EN HAMARAT BENİM 

NURİYE HANIM KİMDİR?

Hamarat yarışmacı haftaya iddialı başladı. 40 yaşındaki Nuriye hanımın özgüvenli duruşu izleyilerinde dikkatini çekti. Bakalım Nuriye hanım nasıl bir performans sergileyecek?

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 29 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1