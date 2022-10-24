En Hamarat Benim Neslihan Hanım Kimdir, Kaç Yaşında?

En Hamarat Benim hafta içi her gün ekranların en sevilen yemek programı olmaya devam ediyor. Bu hafta da birbirinden hamarat yarışmacıların katıldığı programın yeni yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Yeni yarışmacılardan Neslihan'ı yakından tanıyalım...

EN HAMARAT BENİM

NESLİHAN HANIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

31 yaşında ev hanımı olan Neslihan yarışmaya büyük ödülü kazanmak için katıldı. Kendine yemeklerinde güvenen Neslihan iddialı yemekler yapacağını söyledi. Bakalım Neslihan'ın günü nasıl geçecek?