En Hamarat Benim Nahide Kimdir, Kaç Yaşında?

Hafta içi ekranların en sevilen programı En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma programının yeni hafta yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Nahide hanım kimdir, kaç yaşında?

EN HAMARAT BENİM

NAHİDE HANIM KİMDİR?

Yeni hafta yarışmacılarından Büşra 35 yaşında, ev hanımı yarışmada başarılı olacağını ve kendine güvendiğini söyleyen Nahide büyük ödülü alacağını söyledi.