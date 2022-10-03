En Hamarat Benim Merve Bayrak Kimdir?

Hafta içi ekranların en sevilen programı En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma programının yeni hafta yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Merve kimdir?

Kim Kimdir? 03.10.2022, 13:34 03.10.2022, 13:44
En Hamarat Benim Merve Bayrak Kimdir?

Hafta içi ekranların en sevilen programı En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma programının yeni hafta yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Merve kimdir?

EN HAMARAT BENİM

MERVE KİMDİR?

Yeni hafta yarışmacılarından Merve 25 yaşında, ev hanımı yarışmada başarılı olacağını ve kendine güvendiğini söyleyen Merve büyük ödülü alacağını söyledi.

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5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
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20. Leicester City 7 1