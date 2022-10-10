En Hamarat Benim İrem Kimdir?

Hafta içi ekranlarının en sevilen yemek yarışması izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni yarışmacıları merak ediliyor. Peki İlk hafta yarışmacısı İrem kimdir?

EN HAMARAT BENİM İREM KİMDİR?

İlk gün yarışacak olan yarışmacısı enerjili ve hamarat olduğunu iddia etti. 26 yaşındaki yarışmacı menüsünün zor olduğunu ve yarışmayı kazanacağını belirtti. Bakalım ilk hafta yarışmacısı İrem'in performansı nasıl olacak? Büyük ödülün sahibi olacak mı?