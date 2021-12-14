En Hamarat Benim İpek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Her hafta içi büyük ilgiyle izlenen yemek yarışması programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftada zorlu yarışmacıların katıldığı programın sonucu merak ediliyor. Bu hafta yeni yarışmacılar kimler, hangi yarışmacılar daha başarılı olacak? Kimlerin yemekleri kötü eleştiri alacak?

En Hamarat Benim İpek Kimdir?

Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen iddialı yarışmacı kendfi gününde herkesten başarılı olacağınıda dile getirdi. İddialı yarışmacı zor menü seçeceğini her defasında dile getiriyor. Şimdi genç yarışmacının menüsü ve günü heyecanla bekleniyor.