En Hamarat Benim Hatice kimdir?
Kadir ile En Hamarat Benim bu haftada heyecanlı geçiyor. Zorlu görünen yarışmacılar haftanın ilk gününden hünerlerinden küçük tüyolar vermeye başladılar. Peki bu haftaki yarışmacıları kimler? Hangi yemekler yapılacak, yarışmacılardan kim büyük ödülün sahibi olacak?
Kadir ile En Hamarat Benim bu haftada heyecanlı geçiyor. Zorlu görünen yarışmacılar haftanın ilk gününden hünerlerinden küçük tüyolar vermeye başladılar. Peki bu haftaki yarışmacıları kimler? Hangi yemekler yapılacak, yarışmacılardan kim büyük ödülün sahibi olacak?
Kadir ile En Hamarat Benim Hatice Hanım kimdir?
İlk hafta yarışmacılarından 29 yaşındaki Hatice hanım iddialı görünüyor. Kendi sırasında harika bir menü çıkartacağını söyleyen yarışmacı altınlarıda alacağından emin şekilde konuştu. Şimdi herkes Hatice hanımın sırasının gelmesini dört gözle bekliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|35
|78
|2. Bodrumspor
|35
|70
|3. 1461 Trabzon FK
|35
|67
|4. Sivas Belediyespor
|35
|63
|5. Çorum FK
|35
|61
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|35
|60
|7. Afjet Afyonspor
|35
|59
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|35
|57
|9. Somaspor
|35
|52
|10. İnegölspor
|35
|49
|11. Ankaraspor
|35
|48
|12. Etimesgut Belediyespor
|35
|44
|13. Diyarbekirspor
|35
|41
|14. Sarıyer
|35
|39
|15. Serik Belediyespor
|35
|39
|16. Adıyaman FK
|35
|36
|17. Turgutluspor
|35
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|35
|31
|19. Niğde Anadolu FK
|35
|25
|20. Kahramanmaraşspor
|35
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21