En Hamarat Benim Hatice Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı En Hamarat Benim yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları merak ediliyor.

Kim Kimdir? 29.09.2022, 14:39 29.09.2022, 14:52
En Hamarat Benim Hatice Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı En Hamarat Benim yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları merak ediliyor.

EN HAMARAT BENİM

HATİCE HANIM KİMDİR?

43 yaşındaki yarışmacı heyecanıyla dikkatleri çekti. Kendi gününde lezzetli yemekler yapacağını dile getiren yarışmacının gününde göstereceği performans merakla bekleniyor.

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Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1