En Hamarat Benim Hatice Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı En Hamarat Benim yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları merak ediliyor.

EN HAMARAT BENİM

HATİCE HANIM KİMDİR?

43 yaşındaki yarışmacı heyecanıyla dikkatleri çekti. Kendi gününde lezzetli yemekler yapacağını dile getiren yarışmacının gününde göstereceği performans merakla bekleniyor.