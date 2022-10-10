En Hamarat Benim Hanife Kimdir?

Hafta içi ekranların en sevilen programı En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma programının yeni hafta yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Hanife kimdir?

EN HAMARAT BENİM

HANİFE KİMDİR?

Yeni hafta yarışmacılarından Hanife 45 yaşında, ev hanımı yarışmada başarılı olacağını ve kendine güvendiğini söyleyen Hanife büyük ödülü alacağını söyledi.