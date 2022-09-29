En Hamarat Benim Gülay Hanım Kimdir?

Fox ekranlarının en sevilen programı En Hamarat Benim her zaman olduğu gibi yine izlenme rekorları kırmayı başardı. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor.

EN HAMARAT BENİM

GÜLAY HANIM KİMDİR?

40 yaşındaki Gülay hanım yarışmaya oldukça iddialı başladı. Programda yüksek performans göstereceğini dile getiren yarışmacı haftayı iyi bitireceğini söyledi.