En Hamarat Benim Elif Ünsal Kimdir?

Ekranların en sevilen yemek programı en çok izlenen program olmaya devam ediyor. Peki yeni yarışmacılardan Elif kimdir? Kaç yaşında?

EN HAMARAT BENİM

ELİF KİMDİR?

26 yaşındaki Elif ev hanımı yemek lezzetinde kendine güvenen Elif haftaya iddialı başladı. Elif'in gününde nasıl başarı göstereceği merak ediliyor.