En Hamarat Benim Derya Kimdir?

En Hamarat Benim hafta içi her gün ekranların en sevilen yemek programı olmaya devam ediyor. Bu hafta da birbirinden hamarat yarışmacıların katıldığı programın yeni yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Yeni yarışmacılardan Derya'yı yakından tanıyalım...

EN HAMARAT BENİM

DERYA KİMDİR?

41 yaşında ev hanımı olan Derya yarışmaya büyük ödülü kazanmak için katıldı. Kendine yemeklerinde güvenen Derya iddialı yemekler yapacağını söyledi. Bakalım Derya'nın günü nasıl geçecek?