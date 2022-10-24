En Hamarat Benim Cemile Hanım Kimdir?
Hafta içi ekranlarının en sevilen yemek yarışması izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni yarışmacıları merak ediliyor. Peki İlk hafta yarışmacısı Cemile hanım kimdir?
Hafta içi ekranlarının en sevilen yemek yarışması izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni yarışmacıları merak ediliyor. Peki İlk hafta yarışmacısı Cemile hanım kimdir?
EN HAMARAT BENİM CEMİLE HANIM KİMDİR?
İlk gün yarışacak olan yarışmacısı enerjili ve hamarat olduğunu iddia etti. 26 yaşındaki yarışmacı menüsünün zor olduğunu ve yarışmayı kazanacağını belirtti. Bakalım ilk hafta yarışmacısı Cemile'nin performansı nasıl olacak? Büyük ödülün sahibi olacak mı?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Göztepe
|9
|11
|14. Erzurumspor
|9
|10
|15. Adanaspor
|9
|8
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Aston Villa
|12
|12
|15. Southampton
|12
|12
|16. Leicester City
|12
|11
|17. West Ham United
|11
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9