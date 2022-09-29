En Hamarat Benim Canan Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı En Hamarat Benim yeni sezona reyting rekorlarıyla başladı. Sevilen programın yeni yarışmacıların da kim oldukları merak ediliyor.

Kim Kimdir? 29.09.2022, 15:45
En Hamarat Benim Canan Hanım Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı En Hamarat Benim yeni sezona reyting rekorlarıyla başladı. Sevilen programın yeni yarışmacıların da kim oldukları merak ediliyor.

EN HAMARAT BENİM

CANAN HANIM KİMDİR?

28 yaşındaki Canan hanım hamaratlığını konuşturmak istiyor. Haftaya iddialı giriş yapan yarışmacının alacağı puan merakla bekleniyor.

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5. Konyaspor 7 14
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8. Kayserispor 7 12
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14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
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17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
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2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
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7. Samsunspor 6 9
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19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1